La jornada es una de las actividades finales del proyecto europeo EU-GUGLE (7º PM UE), que está coordinado por CENER

Ciudades en el corazón de la transición energética, se celebrará el día 11 de diciembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El proyecto europeo EU-GUGLE (7º PM UE) – “European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy” (Ciudades europeas que sirven como puerta urbana verde para alcanzar el liderazgo en energía renovable) está coordinado por CENER.

EU-GUGLE pretende demostrar la viabilidad de llevar a cabo rehabilitaciones de “casi cero energía” en 6 ciudades pilotos a gran escala con modelos que puedan ser replicados en toda Europa, en comunidades y ciudades inteligentes, para el año 2020

Para demostrar las posibilidades de poner en marcha rehabilitaciones sostenibles en zonas urbanas, las ciudades de Viena (Austria), Aquisgrán (Alemania), Milán (Italia), Sestao (España), Tampere (Finlandia) y Bratislava (Eslovaquia) se han comprometido a renovar un total de 226.000 m² de espacio habitable durante los 5 años que dura el proyecto.

Objetivo de ahorro en energía primaria e incremento de renovables

Uno de los principales objetivos es lograr ahorros de energía primaria que oscilan entre el 40% y el 80% por distrito mientras que el uso de fuentes de energía renovables se incrementa en un 25% para el año 2018.

Además las ciudades que participan en el proyecto unirán esfuerzos para combinar los últimos resultados en materia de investigación sobre rehabilitaciones en edificios de entornos urbanos.

El uso de estos conocimientos permitirá implementar una combinación equilibrada de soluciones técnicas, socio-económicas y financieras adaptadas a las necesidades locales. Todos los elementos del proceso de rehabilitación serán monitoreados y evaluados, desde la eficiencia energética de los edificios rehabilitados, hasta los esquemas de financiación elegidos por los municipios.

Jornada Ciudades en el corazón de la transición energética

Durante la jornada se abordarán temas como, el Desarrollo urbano sostenible en las políticas españolas; Retos y objetivos para un planeamiento urbano estratégico; la Regeneración urbana integrada para la adopción de una energía sostenible; Procesos participativos en el planeamiento urbano; o si la Industria está preparada para desarrollo de las ciudades inteligentes. Entre otros varios.

Y varios casos prácticos en renovación y rehabilitación energética de viviendas.

La entrada es libre, previa inscripción

Para ver el Programa , pincha aquí