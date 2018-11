Jornada Passivhaus en Valencia con la colaboración del IVE

La delegación en Valencia de la Plataforma Edificación Passivhaus (PEP), en colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), celebrará en Valencia una jornada técnica gratuita.

La jornada Passivhaus, especialmente dirigida a técnicos, constructores, promotores y personas interesadas en la construcción energéticamente eficiente, tendrá lugar en la sede del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Durante la misma se explicará en detalle la construcción de Edificios de Consumo Casi Nulo bajo el estándar Passivhaus en el Mediterráneo.

Según explica Elena Fortes, delegada de PEP en Valencia “Actualmente en Valencia hay edificios certificados Passivhaus. Desde vivienda unifamiliar hasta grandes superficies de oficina, lo que en total suma cerca de 1.500m2, además de edificios plurifamiliares en proceso de certificación.

Gracias a iniciativas como la celebración de esta jornada contribuiremos a que más profesionales se sumen a la construcción energéticamente eficiente bajo este estándar. Estamos orgullosos de poder celebrar este evento en colaboración con una institución tan emblemática como el IVE. Y de tener como ponentes a profesionales de alto nivel que explicarán las claves de la construcción de edificios bajo el estándar Passivhaus”.

Los cinco principios básicos Passivhaus

Durante la jornada, los asistentes podrán profundizar sobre: los cinco principios básicos del estándar Passivhaus; industrialización, creatividad, diseño e innovación aplicados al estándar Passivhaus en el edificio de oficinas y espacios de formación para IDAI Nature de uso terciario; el estándar Passivhaus en el Mediterráneo, estrategias para combatir el frío y el calor; la construcción del primer edificio de oficinas certificado Passivhaus en España; y el edificio plurifamiliar Passivhaus entre medianeras realizado con construcción tradicional.

Nuestros hogares, los edificios donde trabajamos, estudiamos o que visitamos, son responsables de alrededor del 40% de la energía que se consume. Una solución con la que se puede avanzar mucho para disminuir este consumo está en apostar por casas y edificios energéticamente eficientes. Bien mediante obra de nueva construcción, bien mediante la ejecución de una rehabilitación que garantice esa eficiencia hacia el consumo casi nulo.

En este sentido, el estándar más extendido y contrastado a nivel mundial es Passivhaus, basado en cinco principios básicos:

1.- Aislamiento térmico;

2.- La eliminación de los puentes térmicos;

3.- Puertas y ventanas exteriores de altas prestaciones térmicas;

4.- La hermeticidad al aire de la envolvente; y

5.- La ventilación con un sistema mecánico con recuperación de calor que permite renovar el aire interior de manera constante y controlada sin perder la temperatura en el interior del edificio.

Reivindicando el estándar Passivhaus para el cumplimiento de la normativa europea

La Directiva Europea 2010/31 exige a los estados miembros de la Unión que todos sus edificios públicos sean Edificios de Consumo Casi Nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los edificios, sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre de 2020. Por ello urge legislar para garantizar en España la edificación energéticamente eficiente.

En España aún no se ha hecho la transposición de la Directiva. Sin embargo, hace más de un año la administración empezó a reaccionar con una definición de ECCN como aquel que “satisfaga los requisitos mínimos que en cada momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación”.

Según explica Adelina Uriarte, presidenta de PEP, “este resultado ambiguo, inexacto y claramente insuficiente, en lugar de ayudar creemos que genera confusión, lo que supone una traba importante al avance hacia el cumplimiento de las exigencias europeas en materia de construcción sostenible”.

Desde PEP se han presentado alegaciones ante el nuevo proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE) para tratar de avanzar hacia un nuevo CTE más completo y eficiente.

El objetivo de la Plataforma no es que el nuevo CTE adopte totalmente y per se los conceptos prestacionales del estándar Passivhaus para la construcción de ECCN. Que es uno de los más exigentes del mercado, o la rehabilitación de otros existentes para aumentar su eficiencia energética. Pero sí que los aproxime o, en cualquier caso, que no existan puntos de obstaculización o incompatibilidades directas entre ambos. Todo con el fin de permitir la aplicación del estándar en el proyecto, desarrollo y construcción de ECCN en España.

La jornada se celebrará el día 27 de noviembre en la sede del IVE

Más información e inscripciones a la jornada